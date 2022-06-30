banner549

banner586

banner547

Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'den F-16 açıklaması
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Haftalık kirası 1.8 milyon avro
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."

AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."

Asayiş 30.06.2022, 20:53
AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."

AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."

Yorumlar (0)
25°
açık