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AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”

AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”

Asayiş 14.10.2022, 20:50
AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”

AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”

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