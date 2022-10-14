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AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”
AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”
Asayiş 14.10.2022, 20:50
AFAD: "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.”