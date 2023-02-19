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Elazığ depreminde kızını kaybeden ve enkaz altından çıkartılan Hamide Bugdalı: "Enkaz altından çıkarılanları görüyorum sanki kızım"
AFAD, “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”
AFAD, “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”
Asayiş 19.02.2023, 22:11
AFAD, “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”