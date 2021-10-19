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AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
Asayiş 19.10.2021, 08:52
AFAD: "Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32’de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."