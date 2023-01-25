AFAD: Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre saat 15.37'de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 41.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

BAKAN KURUM: 'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

BAKAN KOCA: 'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 15.37'de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen ve Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.