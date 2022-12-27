AFAD "Afet Farkındalığı" konulu kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Afet Farkındalığı" konulu kısa film yarışmasında derece elde eden yarışmacılara ödülleri verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Turkcell ortaklığında, toplumdaki afet duyarlılığını artırmaya yönelik düzenlenen "afet farkındalığı" konulu kısa film yarışması ödül töreni, AFAD Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 6 filmin ödüle layık görüldüğü törende AFAD Başkanı Yunus Sezer, Turkcell Superonline Genel Müdür Yardımcısı Tümay Ünal, AFAD ve Turkcell yöneticileri ile yarışmacılar yer aldı.

Ahmet Sami Kuriş’in "Arama Kurtarma Oyunu" filmine birincilik ödülü

Törende, Emrullah Özcan’ın "Büyük Türkiye Depremi", Hikmet Kaymak’ın "Tek Tuş" ve Şahverdi Eren’in "Bilinçsizsiniz" filmleri mansiyon ödülü verildi. Abdurrahim Karabulut’un "Çanta" adlı filmi üçüncü, Eren Demir’in "Zinciri Tamamlamak" filmi ikinci, Ahmet Sami Kuriş’in "Arama Kurtarma Oyunu" filmi birinci seçildi. Yarışmada "mansiyon ödülü alan yarışmacılara 10’ar bin lira, üçüncüye 26 bin lira, ikinciye 42 bin lira, birinciye ise 66 bin lira ödül taktim edildi.

“Bizim bu yarışmaya ihtiyacımız vardı”

Ödül töreni öncesi konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, yarışmanın kendileri açasından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Evimize bir eşya alırken işin sanatsallığına, tiyatro izlerken, resim izlerken onun sanatsallığına bakıyoruz. Bizim bu yarışmaya ihtiyacımız vardı. Kısa film yarışmasıyla dışarıdan nasıl görünüyoruz öğrenmek istedik. İnsanların AFAD’a ve afetlerle ilgili çalışmalara bakışı nasıl görmek istiyoruz. Yarışmada dereceye girenlerimiz var ama birçok insan bu iş kafa yordu. Önümüzdeki yılın daha da kapsamlı ve coşkulu geçeceğine inanıyorum” dedi.