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AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."
AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."
Asayiş 15.03.2023, 12:46
AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."