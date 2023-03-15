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AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

Asayiş 15.03.2023, 12:46
AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

AFAD: "Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 mm yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

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