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AFAD: “30 bin 360 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi”

AFAD: “30 bin 360 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi”

Asayiş 09.02.2023, 21:19
AFAD: “30 bin 360 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi”

AFAD: “30 bin 360 depremzede bölgeden diğer illere tahliye edildi”

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