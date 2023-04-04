AFAD, 25 metrelik borunun içinde sıkışan yavru köpeği kurtardı

Batman’da sulama kanalındaki 25 metrelik borunun içinde mahsur kalan yavru köpek AFAD ekiplerince 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Batman merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkiinde çevrede yaşayan vatandaşlar su kanalındaki borunun içinde bir yavru köpek sesi geldiğini fark ederek durumu ihbar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Batman AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri istasyon yardımı ile yaklaşık üç gündür orada olduğu düşünülen yavru köpeği 5 saatlik çalışma ile su borusunun içinde kaldığı yerden kurtardı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.