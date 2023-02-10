AFAD: "19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 79 bin 717 vatandaşımız yaralanmıştır”

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 79 bin 717 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından bin 666 artçı deprem meydana gelmiştir. SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19 bin 875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 79 bin 717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86 bin 754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 31 bin 254 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 7 bin 716’dır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 159 bin 146’dır. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 26 araç sevk edilmiştir" denildi.

"Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 166 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam 2.139 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edilmiştir. 102 bin 274 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 235 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 9 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 7 milyon 526 bin 971 sıcak yemek, 1 milyon 646 bin 22 çorba, 6 milyon 773 bin 642 lt su, 7 milyon 693 bin 655 ekmek, 3 milyon 671 bin 758 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay dağıtımı, 547 bin 664 içecek dağıtımı yapılmıştır.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye bin 644 personel ve 164 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere toplam 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verilmiştir.”