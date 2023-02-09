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AFAD: “17 bin 134 vatandaş hayatını kaybetti, 70 bin vatandaş yaralandı”

AFAD: “17 bin 134 vatandaş hayatını kaybetti, 70 bin vatandaş yaralandı”

Asayiş 09.02.2023, 21:19
AFAD: “17 bin 134 vatandaş hayatını kaybetti, 70 bin vatandaş yaralandı”

AFAD: “17 bin 134 vatandaş hayatını kaybetti, 70 bin vatandaş yaralandı”

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