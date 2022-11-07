AFAD, 12 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilecek tatbikatın bilgilendirme anonsunu duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yıl dönümünde yurt genelinde ve KKTC’de saat 18.57 de yapılacak olan ‘Çök-Kapan-Tutun’ Tatbikatında vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla kullanılacak olan ‘Hayati Uyarı Bilidirimi’ni duyurdu.

AFAD, 12 Kasım’da 81 il ve KKTC’de yapılacak olan ‘Çök - Kapan - Tutun’ Tatbikatında kullanılacak hayati uyarı bildirimi (CMAS) ile bilgilendirme anonsunu duyurdu. Siren sesinin ardından verilecek olan anonsta, “AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır” ifadeleri yer alacak.