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AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Asayiş 06.07.2022, 13:14
AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

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