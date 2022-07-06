Son Dakika
AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."
AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."
Asayiş 06.07.2022, 13:14
AFAD: "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."