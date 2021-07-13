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Adres sormak için durdular, ölümden döndüler: 2 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde adres sormak için karayolunda yavaşlayan araca; arkasından seyreden çekicinin vurması üzerine 2 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2021, 15:11
Adres sormak için durdular, ölümden döndüler: 2 yaralı
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde adres sormak için karayolunda yavaşlayan araca; arkasından seyreden çekicinin vurması üzerine 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Devrek ilçesi Hışıroğlu mevkisinde meydana geldi. C.K. (58) idaresindeki 67 ZZ 530 plakalı Ford marka otokurtarma aracı, önünde seyrederken adres sormak için yavaşladığı iddia edilen E.E. (48) idaresindeki 06 EZ 0771 plakalı Dacia marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç adeta hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan F.E (49) ve E.E. (49) yaralandı.

Yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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