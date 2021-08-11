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Adrasan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan’da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 11.08.2021, 20:15
Adrasan’da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan’da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi’nde Ahmet Can Bora ait evde saat 18.45’te yangın çıktı. Yangına Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

Ev, kullanılamaz hale gelirken, Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy bölgedeki itfaiye aracının arızalı olduğunu belirterek, “Uzun çalışmalardan sonra Adrasan’ımıza bir 112 acil ambulans konuşlandırdık. Ama bu defa da itfaiye aracımız arızalandı. Turizm merkezimiz Adrasan’ı göz ardı etmeyelim" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerin araştırması sürüyor.
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