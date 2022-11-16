Adnan Oktar’a 891 yıl hapis... Karar okunmaya devam ediyor

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararın okunmasına devam ediliyor. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar’ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.