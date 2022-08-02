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ÖSYM: "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖSYM: "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir."
Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, Breidablik’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul’da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul’da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanıyor.
Asayiş 02.08.2022, 15:11
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul’da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanıyor.