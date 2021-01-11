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Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 11.01.2021, 13:21
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Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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