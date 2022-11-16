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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi ol
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar’ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.
Asayiş 16.11.2022, 12:38
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Adnan Oktar’ın net cezası kararın tamamının okunmasının ardından kesinleşecek.