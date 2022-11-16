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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Asayiş 16.11.2022, 14:36
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Adnan Oktar’ın 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.