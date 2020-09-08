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Adnan Oktar'ın kaçma anı görüntüleri ortaya çıktı
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik düzenlen operasyon sırasında Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in operasyon öncesi oturdukları villanın gizli geçidinden kaçtıkları anın görüntüler ortaya çıktı.
Asayiş 08.09.2020, 16:30
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü düzenlenen operasyondan dakikalar önce Kadilli'deki villasından kaçan Adnan Oktar'ın görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde Oktar'ın örgüte ait villanın gizli geçidinden hızlı adımlarla kaçtığı görülüyor.
Oktar'ın ardından örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile bazı kediciklerin de aynı yolu kullanarak kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde kaçan örgüt mensuplarının elindeki çantalar dikkat çekiyor.
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