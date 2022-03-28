banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada tahliyesine itiraz edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ceza Dairesi kararında, mağdurların evlilik vaadi başta olmak üzere dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılarak cinsel birlikteliğe ikna edildiğini, mağdurların hukuken rızalarından söz edilemeyeceğini belirtti.

Asayiş 28.03.2022, 16:03
Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada tahliyesine itiraz edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ceza Dairesi kararında, mağdurların evlilik vaadi başta olmak üzere dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılarak cinsel birlikteliğe ikna edildiğini, mağdurların hukuken rızalarından söz edilemeyeceğini belirtti.

İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, 68 sanığın ise tahliyesine karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

61 sanık hakkında yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığını kaydederek tutuklama talebini reddetti. Dosya bir üst daire olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi. İtirazı değerlendiren Daire, 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç vasıflarının değişme ihtimalini gerekçe göstererek reddetti. Daire, 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

‘Adnan Oktar’ın taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz hissettiler’

Mağdurların evlilik vaadi veya başka yöntemlerle "turnike sistemi" tabir edilen bir çark içine sokulduğu, zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından evlenme başta olmak üzere çeşitli vaatler, dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılarak cinsel birlikteliğe ikna edildiği belirtildi. Mağdurların onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağlandıktan ve örgüt liderinin taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz, kirletilmiş, aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp, benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları anlatıldı.

‘Mağdurların rızasından söz edilemez’

Mağdurların hukuka uygun rızalarından ve hukuka uygunluk nedeninden söz edilemeyeceği kanaatiyle İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını 61 sanık yönünden haklı ve yerinde görüldüğü kaydedildi. 7 sanık yönünden ise atılı suçların vasıf ve mahiyeti, suç vasıflarının değişme ihtimali nazara alınarak itirazın reddine karar verildiği vurgulandı.

Ne Olmuştu

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84’ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı 9’ar bin yıl hapis cezasına çaptırdı. Diğer sanıklar da ’örgüt üyeliği’ ve ’cinsel suçlar’ başta olmak üzere birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bozma kararı ile birlikte, toplam 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurularak bu sanıkların tahliyesine karar verildi. Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel telkinler sonucu fesada uğratıldığını gerekçe gösteren Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19