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Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 523 gram esrar maddesiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 01.09.2021, 10:37
Adnan Menderes Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 523 gram esrar maddesiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali veya ticareti yaptığı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 523 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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