banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Camide TıkTok Rezaleti!
Camide TıkTok Rezaleti!
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler

Adıyaman’da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların “İki saate kadar serbest kalırız, iyi çekin” sözleri ise pes dedirtti.

Asayiş 19.04.2021, 14:14
1
Adliyeye çıkarılan kalpazanlardan şok ifadeler

Adıyaman’da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların “İki saate kadar serbest kalırız, iyi çekin” sözleri ise pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bazı şahısların vatandaşlara sahte para vermeye çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A. isimli 4 şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan zanlıların yapılan üst aramalarında ise 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirilmişti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Çekin çekin rahat çekin, 2 saate kadar serbest kalırız buradan” sözleriyle pes dedirtti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
hafif yağmur