Adliyeye çıkarılan cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de bir kişinin ölümüyle, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda, Sırrı S.(60) ve Gökhan Kısacık (26) ile Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında ‘alacak verecek’ meselesi yüzünden yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Darp edilen Gökhan Kısacık’ın, olayın yaşandığı 3. kattaki dairenin camından bir süre sallandırıldığı ve daha sonra aşağı atıldığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Kısacık, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan Sırrı S.’de tedavi altına alındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekibin çalışmalarıyla yakalanan şüpheliler Emine B., Mert E. ile Mesut T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayın yaşandığı dairenin camından aşağı sarkıtıldığı ve daha sonra atıldığı iddia edilen maktul Gökhan Kısacık’ın, kurtulmak için çabalarken binanın dışında asılı olan brandadan tutunmaya çalıştığı, fakat başarılı olamadığı iddia edildi. Olayın olduğu gece ekiplerin inceleme yaptığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.