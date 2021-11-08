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Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar

Kocaeli’de son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar şadırvandaki muslukları çalmaya başladı. Hırsızların son adresi de Kocaeli Adliyesi’nin çevresinde bulunan Eren Cami olurken, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 08.11.2021, 13:52
Adliyenin yanı başındaki caminin musluklarını böyle çaldılar

Kocaeli’de son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar şadırvandaki muslukları çalmaya başladı. Hırsızların son adresi de Kocaeli Adliyesi’nin çevresinde bulunan Eren Cami olurken, olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son günlerde İzmit ilçesinin çeşitli noktalarında bulunan camilerin şadırvanındaki musluklar çalınıyor. Musluk hırsızlığının son adresi Cedit Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Bahtiyar Cami ve Kocaeli Adliyesi’nin çevresinde bulunan Eren Cami oldu. 2 gün önce gece saatlerinde Bahtiyar Cami’ne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, caminin musluklarını kırarak çaldı. Eren Camii’nde meydana gelen hırsızlık olayı da yine kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Her iki hırsızlık olayı da camilerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İzmit Belediyesi ekipleri çalınan muslukların yerine yenisini taktı.

"İnsanlığın geldiği son nokta"

Eren Cami’nin görevlisi Mehmet Sait Boz, şadırvandaki muslukların çalınmasına çok şaşırdığını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir durumdu. İnsanlığın geldiği son nokta. Ne diyelim bilmiyorum. Allah’ın evinde bile bu tür şeylere tenezzül ediyorlarsa Allah’tan bulsunlar. Emniyet ekipleri anında müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için en kısa zamanda yakalanırlar ve bir daha kimsenin canı yanmaz" dedi.

"Musluklar değerli oldukları için çalınıyor"

Çalınan muslukların pirinçten yapıldığını ve Osmanlı mimarisinden iz taşıdığı için değerli olduklarını söyleyen Boz, "Bunlar Osmanlı muslukları. Musluklar değerli oldukları için gelip çalıyorlar. Bir tane musluğun değeri 250 ila 300 TL arası. Şu an 4-5 tane musluğumuz çalındı. Nereden baksanız, bin 500 TL’lik kaybımız var" diye konuştu.

"Adliyenin yanı başındaki camide hırsızlık olması enteresan"

Şüphelilerin kurbağacık anahtarla muslukları söktüğünü söyleyen Boz, "Cesaret isteyen bir durum. Adliyenin yanı başındaki bir camide böyle bir hırsızlık meydana gelmesi gerçekten enteresan. Emniyet ekiplerine güveniyoruz, inşallah en kısa zamanda yakalarlar" şeklinde konuştu.

"Akşam musluk takıyoruz, sabah kalktığımızda yok"

Cumhuriyet Bahtiyar Cami’de de aynı hırsızlığın yaşanması mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Cami de daha önce de hırsızlık olaylarının meydana geldiğini ifade eden Sertaç Durmuş, "Bu durum artık bıkkınlık getirdi. Neredeyse musluk takmama kararı alacak raddeye geldik. Normalde 8 tane musluğumuz vardı ama sadece 1 tane musluk kaldı. Cemaat de bu durumdan rahatsız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Kameralar da fayda etmiyor. Alıp gittikten sonra geri de gelmiyor. Para uğruna mı yapıyorlar, bilerek mi yapıyorlar, ceplerinde boşluk mu var? Gerçekten anlamıyoruz. Önlem alsak bile fayda etmiyor. Akşam musluk takıyoruz, sabah bakıyoruz musluk yok" ifadelerini kullandı.

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