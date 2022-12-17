Adliyede özel güvenlik görevlilerini darp eden 5 zanlı tutuklandı

Adana’da adliyesinde 13 özel güvenlik görevlisini darp ederek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 15 Aralık günü saat 11.00 sıralarında Adana Adalet Sarayı’nda meydana geldi. 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde görülen ‘yaralama’ davası sonrası duruşma salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Adliyede görevli özel güvenlikler, tarafları koridordan uzaklaştırmaya çalışınca arbede yaşandı. Gruptaki Erol A., Fırat A., Nurullah A., Serdar A., Uğur A. ile M.A., ellerindeki copları aldığı güvenlik görevlileri darp etti. Koridorda başlayan kavga, yürüyen merdivende de sürdü. Gruptakiler, yere yatırdıkları güvenlik görevlisini tekme, yumruk ve coplarla dövdü. Kavga, takviye gönderilen güvenlik görevlileri ve polis memurlarının müdahalesiyle son buldu. O anlar adliyedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kavgada yaralanan 1’i ağır 13 güvenlik görevlisi, adliyeye sevk edilen sağlık görevlilerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kavgaya karışan 6 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan güvenlik görevlilerinden birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.