Adliyede duruşma öncesi iki aile arasında kavga çıktı

Büyükçekmece Adliyesinde duruşma öncesi iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bir kişi ağır yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. İddialara göre, duruşması olan iki aile bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elini cam kapıya vurdu. Yaşanan arbede sırasında elini kapıya vuran adam ağır yaralandı. Polis ve güvenlik görevlilerin müdahalesi ile kavga son buldu. Taraflar gözaltına alınırken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.