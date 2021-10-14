Adliye saldırısında kullanılan mühimmat tatlı kutusunda getirilmiş

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısında, saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu Delil Hıso’nun ifadesi ortaya çıktı. Teröristin ifadesinde, kendisine 2016 yılının Temmuz ayında verilen içerisinde 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası olan 5 tatlı kutusunu otobüsle Mardin’den İzmir’e getirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

İzmir Adliyesinde 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen tutuklanan Suriye uyruklu PKK/KCK’lı terörist Delil Azzo kod adlı Delil Hıso, 4 Ekim günü yakalanmış, 12/10/2021 günü üzerine atılı ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı. Saldırıda kullanılan bomba ve fişekleri temin ettiği belirlen Delil Hıso’nun ifadesi de ortaya çıktı.

Daha önce 3 bombalı eylemde bulunmuş

Delil Hıso ifadesinde, YPG’nin baskısı sonucu Suriye’nin Kamışlı bölgesinde örgüte katıldığını, aldığı ideolojik eğitimin ardından Mardin’de tekstil ve inşaat işlerinde çalıştığını, tekstil firmasında çalıştığı İ.E’nin bu eylemlere katılmasını sağladığını ifade etti. Nusaybin’de bulunduğu dönemde başlayan çukur eylemlerine katıldığını belirten Hıso, Ahmet Kaya Köprüsü’ndeki 3 bombalı eylemde bulunduğunu, 2015 Mayıs ayında da tren yolunda rayların üzerinde bulunan çöp konteynerine bomba koyduklarını ve arkadaşının da uzaktan kumandayla bombayı patlattığını söyledi.

Tatlı kutusunda taşımışlar

Çukur eylemlerinin ardından çalıştığı fabrikanın sahibinin yeğeniyle İzmir’e tatile gitmeye karar verdiğini belirten Hıso, ifadesinde şok eden detayları paylaştı. Delil Hıso’nun ifadesinde, "Okul arkadaşım Fadi’yi arayıp İzmir’e geleceğimizi söyledim. İzmir’e bilet aldığımızda Fadi bana, terminalin neresinde ve üzerimde nasıl bir kıyafet olduğunu sordu. Bir müddet sonra Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve bin lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir’de Fadi’ye teslim etmemizi istedi. Kutuların içerisinde ne olduğunu sordum, kutuları açmamamı ve içine bakmamam konusunda ısrar etti. Otobüse bindiğimizde koltukların üzerinde 3 kutunun, koltuğun önünde de 2 kutunun olduğunu gördüm" sözlerine yer verdiği öğrenildi.

"Bana, ’İzmir’i patlatacağız’ dediler"

İzmir’de kendisini okul arkadaşı Fadi ile 2 kişinin karşıladığını aktaran terörist Hıso, daha sonra Buca’da bir eve gittiklerini anlattı. Getirdikleri tatlı kutularını Fadi’nin açtığını ifade eden Hıso ifadesinde, "Kutuların içerisinde üstte tatlı, altlarında ise ayrı ayrı vaziyette sarılı olarak tahmini 150 kalaşnikof mermisi, TNT patlayıcı ve el bombası vardı. Şaşırdım, ne yapacaklarını sordum. Bana, ’İzmir’i patlatacağız’ dediler. Sonra başka bir eve gittik. Azad, Mesut ve Nizar isimli kişilerin evleriydi. Fadi, yanımızda getirdiğimiz içerisinde TNT patlayıcı, kalaşnikof mermileri ve el bombaları olan 5 tatlı kutusunu Azad’a teslim etti. İzmir’de yaklaşık 1 hafta kaldım. Kızıltepe’ye döndüm. 2017 yılına kadar Fadi ile hiçbir irtibatım olmadı ama 2017 yılının ortalarında Fadi beni arayarak, ’İzmir’de adliyede eylem yaptık, bir polis öldü, bu olaydan dolayı Azad’ı alırlarsa ben de açığa çıkarım, onun için Kamışlı’ya gidiyorum’ dedi" diye konuştu.

3 kişi hakkında yakalama talebi

Öte yandan, 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü mensubu Delil Hıso’nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 kişi hakkında yakalama emri verilmesi talebini uygun buldu.