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Adliye önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Samsun Adliyesi önünde şüpheli kadın çantası polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Asayiş 09.07.2021, 10:45
Adliye önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Samsun Adliyesi önünde şüpheli kadın çantası polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu belirlendi.

Olay, Samsun Adliye Sarayı zemin kat girişi yanı otopark tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusu yanında bir kadın çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu adliye polisine bildirdi. Polis çantada bomba olma ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekibini çağırdı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıkması polise ve adliye çalışanlarına derin bir nefes aldırdı.
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