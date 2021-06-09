banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
İsmail Saymaz Veyis Ateş gerçeğini anlattı!
İsmail Saymaz Veyis Ateş gerçeğini anlattı!

Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde savcı ile görüşmek isteyip, adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Asayiş 09.06.2021, 11:19
Adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polisler ikna etti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde savcı ile görüşmek isteyip, adliye önünde yarı çıplak eylem yapan şahsı polis ekipleri ikna etti.

Şarköy Adliyesi önünde bağırıp savcıyla görüşmek isteyen yarı çıplak bir şahsın olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Çarşı Polisi ekipleri sevk edildi. Adliye önüne gelen ekipleri gören şahıs, elinde ve ağzında jiletler olduğunu ekiplerin yaklaşması durumunda kendine zarar vereceğini iddia etti. Bunun üzerine adliye önüne takviye ekip desteği istenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgeye yakın bir yerde hazır bekletildi.

Polis ikna etti

45 yaşındaki Ü.Y. ile yapılan görüşmede, şahsın uyuşturucu kullanmak suçundan denetimli serbestlik ve tedavi için idrar-kıl örneği vereceği, parasının olmamasından dolayı Tekirdağ il merkezine gidemeyeceğinden, şayet oraya gitmesi durumunda tekrar uyuşturucu temin edip kullanacağından dolayı savcı ile görüşmek istediği iddia edildi.

Daha sonra polis ekiplerince ikna edilen Ü.Y., polis merkezine götürüldü.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu