Adliye önünde gerginliğe polis müdahalesi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki çocuk annesi genç kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren katil zanlısı için adliye önüne gelen mağdurun yakınları gerginliğe neden oldu. Zanlıya tepki göstermek isteyen kalabalık taşkınlık çıkartınca polis müdahale etti.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde 24 yaşındaki Duriye Taşdelen’i 9 bıçak darbesi ile öldüren Nihat K.’nin (26) adliyeye sevk edilmesi ile adliye önünde başlayan gerginlik sürüyor. Çok sayıda kişi Şarkışla Adliyesi önünde toplanarak zanlının kendilerine verilmesini istemişti. Zaman zaman kalabalık arasında da gerginlikler yaşanırken adliye önünde toplanan kalabalığın artması üzerine polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etti. Biber gazı ve copla yapılan müdahaleye rağmen kalabalık grup adliye önünden ayrılmadı.