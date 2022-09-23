Adıyaman’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde H.A., isimli bir şahsın adresine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan H.A., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.