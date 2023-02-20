Adıyaman’da yıkılan Bozdoğan Otel’in ortağı serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve dün yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Adıyaman Bozdoğan Otel’in ortaklarından Nazan Bağcı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar istikametinde, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel’in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusunun ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.