Adıyaman’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında yan baktı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavga eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.