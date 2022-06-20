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Adıyaman’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 12:37
Adıyaman’da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında yan baktı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavga eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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