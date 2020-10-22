Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
OPERASYONDA 15 ADET DİJİTAL MATERYAL, UYUŞTURUCU MADDE, 1 ADET RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ VE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Besni ilçe merkezi ve köylerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Besni ilçe merkezinde ve bazı köylerinde eş zamanlı 15 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 15 adet dijital materyal, 47,74 gram metamfetamin, 31,44 gram kubar esrar, 20,27 gram jemeika, 10,5 gram kannabinoid, 36 adet kenevir bitkisi, 29 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 15 kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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