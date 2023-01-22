Adıyaman’da tekmeli yumruklu ’araç parkı’ kavgası: 8 yaralı, 10 gözaltı

Adıyaman’da iki grup arasında araç parkı meselesi yüzünden çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 8 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi Harıkçı Caddesi üzerinde iki grup arasında araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada esnaflarda kavga eden şahıslara müdahale ederek kavgaya engel olmak istedi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Polisin müdahaleleri esnasında kavga eden şahısları ayırmak isteyen esnaflarda arada kalınca ortalık biranda karıştı.

Polis ekipleri ile esnaflar arasında arbede yaşandı. Grupların tekme tokat birbirine saldırdığı olaylarda, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken olaylara karıştığı iddia edilen 10 kişi ise gözaltına alındı. Çevredeki esnafların olay yerinde toplanması üzerine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, olay yerine gelerek esnafları sakinleştirdi. Yapılan görüşmeler sonrasında toplanan esnaflar olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.