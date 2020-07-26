Adıyaman’da sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da bir grup tarafından sopalı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken olayda 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Anadolu Lisesi yakınlarında V.B. isimli bir genç, bilinmeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın saldırısına uğradı. Sopalarla dövülen genç başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucunda yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırıya uğrayan V.B’yi önce hastaneye ardından ise polis merkezine götürürken olaya karışan 7 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.