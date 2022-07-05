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Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 11:31
Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Erikdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. Fırat (48) yönetimindeki 02 KH 273 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan S. Fırat (62), M. Kurtar (58) ve H. B. Fırat (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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