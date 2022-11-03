Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta - Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Volkan (28) yönetimindeki 01 YV 300 plakalı Volkswagen marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ömer Volkan yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.