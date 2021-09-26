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Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 21:05
Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki 02 AT 522 plakalı Audi marka otomobil ile Mehmet Burhan T. idaresindeki 02 KP 333 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Gülay Ç., Muhammed Ali Ç., Huriye Şevval Ç., Tuğba T., Zübeyde T. ve Musab Sait Ö. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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