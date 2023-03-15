Adıyaman’da ölü sayısı 2’ye çıktı

Selin vurduğu Adıyaman’da kayıp 3 kişiden biri ölü bulundu. Kentte sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle Adıyaman’ın Tut ilçesinde sel sularında kaybolan 3 kişiden biri ölü bulundu. Sel felaketinde sürüklenen konteynerde ölü bulunan Semra Sarıkaya’nın kızı Emine Sarıkaya’nın cansız bedeni, saat 16.00 sıralarında konteynerin yaklaşık 1 kilometre güneyindeki kaymakamlık konutunun yakınlarında bulundu. Sarıkaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.