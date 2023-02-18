Adıyaman’da kontrol edilen binalar işaretlenip yıkılıyor

Adıyaman’da depremde hasar gören ve acil yıkılması gereken binalar yapılan incelemenin ardından üzerine "Kontrol edilmiştir" yazısı yazılarak yıkılıyor.

Adıyaman’da depremde hasar gören binaların tespit çalışmaları devam ediyor. Bütün mahalleleri dolaşan ekipler, sırayla bütün binaları kontrol ediyor. Ekiplerin üzerine "Kontrol edildi" yazdığı ağır hasarlı binalar, iş makineleri tarafından yıkılıyor.

Adıyaman’da depremde bin 485 bina yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85 olarak kayıtlara geçerken yıkımı acil olan bina sayısının ise 538 olduğu belirtildi.