Son Dakika
Adıyaman’da iki aile arasında kavga: En az 3 ölü
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Asayiş 05.02.2021, 16:41
4
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Olay, Cendere Köprüsü yakınlarında iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Kavganın meydana geldiği yerde ve hastanede güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.