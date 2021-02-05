Adıyaman’da iki aile arasında ‘kaçak kazı’ kavgası: 6 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aile arasında ‘kaçak kazı’ meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahte ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıktı.

Kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır olduğu belirtildi. Yaralılar arasında köy korucusunun da bulunduğu öğrenildi.

Kavganın meydana geldiği yerde ve hastanede güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar olay yerine giderek, güvenlik güçlerinden bilgi aldı.