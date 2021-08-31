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Adıyaman’da fırın odunluklarında korkutan yangın

Adıyaman’da, binalar arasında bulunan fırın odunlarının kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklandığı iddia edildi. Alevleri gören vatandaşlar yataklarından fırlayarak kovalarla su taşıdı.

Asayiş 31.08.2021, 03:47
Adıyaman’da fırın odunluklarında korkutan yangın

Adıyaman’da, binalar arasında bulunan fırın odunlarının kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklandığı iddia edildi. Alevleri gören vatandaşlar yataklarından fırlayarak kovalarla su taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Abdulmusa Caddesi ile 1.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında binalar arasında yer alan Hüseyin Gözaydın’a ait fırın odunları iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından kundaklanarak yakıldı. Bir süre sonra alevleri uyudukları balkonlardan gören bina sakinleri yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar kovalar ile taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların kovalarla taşıdığı su ile alevler söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda fırın odunlarının bir kısmı küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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