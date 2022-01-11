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Adıyaman’da FETÖ operasyonunda 1 muvazzaf asker gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Adıyaman’dan 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Asayiş 11.01.2022, 09:49
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında Adıyaman’dan 1 muvazzaf asker gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturma dosyası kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. Samsat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay rütbesindeki E.T. isimli personel “FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçu şüphesiyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.