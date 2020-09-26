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Adıyaman’da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ADIYAMAN’DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 1 TERÖRİSTİN KİMLİĞİNİN BELLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Asayiş 26.09.2020, 10:23
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Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Suriye Afrin doğumlu Serhat Tolhindan kod adlı Basit Hüseyin olduğu öğrenildi.
Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kesin kimlik tespitinin yapılması için gönderilmişti.
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