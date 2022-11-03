Adıyaman’da çocuk cesedi bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boş bir arazide 10 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Arıkent mezarlığı yakınlarında vatandaşlar tarafından erkek çocuğuna ait bir ceset bulundu. Cesedi gören vatandaşlar durumu hemen polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu da öldüğü belirlenen 10 yaşlarındaki çocuğun üzerinden kimlik çıkmazken, cenazesi otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor