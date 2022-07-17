Adıyaman’da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Adıyaman’da çapa motorunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada köy korucusu hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Havutlu köyü yakınlarında A.E.G. idaresindeki çapa motoru, köy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.G., M.D., A.F.Y., Z.G., R.G., E.G., A.G., Ö.G., H.G. ve köy korucusu olduğu öğrenilen Ali Murtaza Yücel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ali Murtaza Yücel (30), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Köy korucusunun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.